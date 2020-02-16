Коронавирус «пришел» не из Китая, выяснили ученые

Эпидемиологи еще раз подтвердили, что источником вируса в нашей стране был не Китай

Генетический анализ образцов коронавируса нового типа от более чем 200 россиян еще раз подтвердил, что SARS-CoV-2 попал на территорию РФ не из Китая, а из Европы. Также ученые выяснили, что Россия пока ни разу не "экспортировала" инфекцию в другие страны, пишет пресс-служба Сколковского института науки и технологий. Исследование генетики опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ТАСС.

"Приехав в Россию, вирус остался в России. Мы не видим никаких следов экспорта российских вариантов, по крайней мере в те страны, откуда есть данные. В этом отношении мы отличаемся, к примеру, от Великобритании, которая была и остается большим экспортером коронавируса, не говоря уже об Италии, Испании и прочих странах, откуда европейская эпидемия начиналась", – прокомментировал профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин на своей странице в Facebook.

В новом исследовании эпидемиологи и вирусологи под руководством Базыкина изучали генетическое разнообразие и историю распространения тех штаммов коронавируса нового типа, которые циркулируют на территории России. Для этого ученые проанализировали 211 геномов SARS-CoV-2, образцы которых собирали в Санкт-Петербурге, Москве и в двух десятках других регионов страны в промежутке между серединой марта и концом апреля.

С одной стороны, их сравнение и изучение показало, что вирус попал в Россию достаточно поздно, в конце февраля, и при этом его источником была Европа, а не Китай или другие азиатские страны. С другой, ученые выяснили, что вирус в Россию завозили многократно и в самые разные регионы.

"Во многих случаях мы можем сказать, откуда был точно привезен тот или иной вариант вируса. Эти предположения часто подтверждаются, когда есть прямые данные о поездках. Житель Чечни съездил на хадж в Мекку – и привезенный им вирус оказывается близок к штаммам из Саудовской Аравии. Топ-менеджеры ЯТЭК слетали в Швейцарию – и привезенный ими в Якутск вирус связан со швейцарскими", – отметил Базыкин.

В общей сложности ученые насчитали 67 эпизодов "импорта" вируса. Все они произошли в короткий промежуток времени между последними днями февраля и началом марта. Более того, в некоторые очаги инфекции вирус попал сразу из нескольких внешних источников.

К примеру, на территории НИИ имени Вредена, одной из крупнейших больниц Санкт-Петербурга, циркулировало сразу несколько штаммов SARS-CoV-2 из четырех разных источников. Большое число заражений в этой больнице, как отметил ученый, помогло его команде вычислить скорость передачи вируса на первых стадиях развития эпидемии. До введения эпидемиологических мер эта скорость была очень высокой – каждый больной в среднем заражал 3,5 человека.

Сейчас, по оценкам Базыкина и его коллег, в России циркулирует как минимум девять различных линий коронавируса, причем в другие страны они пока не попали. Ученый не исключает и того, что по мере изучения новых образцов генома вируса исследователи откроют и другие, пока не известные локальные штаммы и линии SARS-CoV-2.

"Геномная эпидемиология не только показывает, как вирус оказался в России, но и позволит понять то, что будет происходить дальше. Допустим, Россия откроет границы и начнут возникать новые случаи. Будут ли они результатом продолжения эпидемии в России или новых завозов? Сравнивая геномы новых и старых вирусов, мы сможем это выяснить", – подытожил Базыкин.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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