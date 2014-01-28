Распространение коронавируса резко ускорилось
Способность коронавируса нового типа 2019-nCoV передаваться от человека к человеку усилилась, в результате чего эпидемиологическая ситуация перешла в новую, более сложную стадию, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на информацию, распространенную на брифинге Госкомитета по здравоохранению в Пекине.
"Вирус передался людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме, после чего перешел в стадию, когда начал передаваться от человека к человеку", - сказал он. "Похоже, что способность вируса передаваться от человека к человеку усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию", - подчеркнул глава ведомства.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку. Заразившихся уже более 2000, число растет буквально лавинообразно. 56 человек скончались.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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