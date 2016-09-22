"Зимний тайфун": внимание синоптиков приковано к Восточно-Китайскому морю
Япоская карта JMA включает слежение, за циклоном, как за опасным явлением. Обычно это делается для тайфунов, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
03.10.2016 Тайфун CHABA может оказать влияние на погоду в Приморье
-
22.09.2016 В Тихом океане зарождается мощный тайфун
-
17.10.2016 Первый снег во Владивостоке ждут 22 октября-прогноз
-
31.07.2019 Народный синоптик: В начале августа на Приморье может обрушиться мощный тайфун
-
29.08.2017 Тайфун,потенциально угрожающий Приморью,получил имя(карта погоды)
-
27.08.2017 В Тихом океане зарождается тайфун,который может угрожать Приморью(карта погоды)
Добавить комментарий