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"Зимний тайфун": внимание синоптиков приковано к Восточно-Китайскому морю

"Зимний тайфун": внимание синоптиков приковано к Восточно-Китайскому морю

Япоская карта JMA включает слежение, за циклоном, как за опасным явлением.  Обычно это делается для тайфунов, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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