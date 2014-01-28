Лекарством от ВИЧ-инфекции пробуют лечить коронавирус в Китае
В Китае врачи начали тестировать лекарства от ВИЧ-инфекции для лечения коронавируса, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ura.news.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе американской биофармацевтической компании AbbVie Inc.
«Китайские органы здравоохранения попросили препарат помочь в усилиях правительства по преодолению кризиса. „Алувия“, которая также известна как „Калетра“, представляет собой комбинацию лопинавира и ритонавира», — сообщает агентство Reuters.
По последним данным, число заболевших коронавирусом превысило отметку в две тысячи человек. Количество летальных исходов увеличилось до 57.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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