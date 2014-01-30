«Народная рыбалка» вернулась во Владивосток
«Народная рыбалка» вернулась во Владивосток. На праздник в бухте Новик собрались больше 500 любителей подводного лова. Участники соревновались, кто поймает самую большую и необычную рыбу. В рамках фестиваля на льду открыли каток, организовали концертную программу и соревнования по керлингу.
Гостей рыбалки ждала горячая уха — наблюдать за ходом народного состязания пришли больше двух с половиной тысяч гостей.
Жители Владивостока с размахом встретили возвращение любимого праздника — фестиваль здесь не проводили уже два года. Самые интересные рыбацкие истории и то, чем закончилась «Народная рыбалка 2020» мы расскажем уже в следующем выпуске программы в 14:25.
Жан Кузнецов, министр физической культуры и спорта Приморского края: «Это очень популярная рыбалка — народная рыбака. Поэтому нам важно было возродить именно это мероприятие. Чтобы была возможность у наших жителей посоревноваться и просто прийти отдохнуть».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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