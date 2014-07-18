Движение авто ограничат по улице Маковского
В четверг, 30 января, в районе ул. Маковского, 30а во Владивостоке пройдут работы по демонтажу объемной рекламной конструкции. В связи с этим здесь будет временно ограничено движение автомобилей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.
Движение и парковка транспортных средств по улице Маковского будут ограничены с 1:00 до 4:00. В это время в районе дома № 30а пройдут работы по сносу рекламной констукции – арки над проезжей частью дороги площадью 160 квадратных метров. Демонтаж будет производить владелец конструкции по причине истечения срока действия разрешения и договора на установку и эксплуатацию рекламного объекта.
Объехать указанный участок можно будет по улицам Полетаева и Маковского.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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