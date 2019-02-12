Анонс на 29 января
18:00 – Библиотека им. А. М. Горького, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59а. Вечер-импровизация «О Чехове. Наши “пестрые” мысли о нем».
19:00 – Мариинский театр, г. Владивосток, ул. Фастовская, 20. Опера «Тоска».
19:00 – Драматический театр ТОФ, г. Владивосток, ул. Светланская, 48. Спектакль «Братья Ч.».
19:00 – Приморский краевой центр народной культуры, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25. Кинопоказ х/ф «Чернокнижник».
19:30 – Фетисов Арена, г. Владивосток, ул. Маковского, 24. Хоккейный матч «Адмирал» – «ЦСКА».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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