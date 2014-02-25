Новое в зарплате врачей: кому ждать прибавки

Новая система оплаты труда в здравоохранении РФ предусматривает введение фиксированной ставки оклада без ущерба компенсациям и стимулирующим выплатам, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ura.news.

Так председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов прокомментировал заявление нового министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о введении новой системы оплаты труда врачей.

«Базовая ставка оклада в зарплате будет фиксированной — не менее 55%. А все остальное — это надбавки. Президент [РФ Владимир Путин] обратил внимание, чтобы ни в коем случае не снижались надбавки. А сейчас, если мы посмотрим, в ряде учреждений базовый оклад стремится к 20%», — рассказал Морозов.

Депутат также отметил, что увеличилось финансирование нормированного страхового запаса Фонда обязательного медицинского страхования, что также предполагает увеличение зарплаты врачей. По его словам, все доплаты будут идти из федерального бюджета, чтобы разница между зарплатой рядовых врачей и руководителей исчезла.

При этом он подчеркнул, что изменения коснутся тех субъектов, у которых сейчас есть проблемы. «Мы проводим аналитику, как и где, особенно на уровне районных больниц, обстоит дело с кадровым обеспечением и заработной платой», — заключил депутат.

Источник, занимающий руководящую должность в одном из медучреждений, рассказал, что не всегда главврачи получают больше рядовых сотрудников. Поэтому, по его мнению, если оклады рядовых врачей сравняют с окладами главных врачей, а ответственность останется на том же уровне, люди будут уходить с руководящих должностей. По словам другого собеседника агентства, врачи ожидают, что зарплата может подняться за счет сокращений и увеличения нагрузки, как это уже бывало раньше.

Ранее новый глава Минздрава РФ Мурашко заявил, что апреле ведомство представит план новой системы оплаты труда для медиков. Он предполагает поэтапное внедрение оплаты труда, основанной на фиксированной доле окладов в зарплате и едином для всех регионов перечне компенсационных выплат и стимулирующих надбавок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]