Верховный суд Нидерландов постановил, что права на водочный бренд «Столичная» принадлежат России, а не владельцу SPI Group Юрию Шефлеру, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Коммерсант».

Это ключевая победа для Москвы в одном из самых длительных в мире споров по товарным знакам, передает Financial Times.

В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года. SPI также было предписано выплатить €145 тыс. в качестве расходов.

SPI заявила, что изучит «средства правовой защиты на уровне ЕС» и раскритиковала суд за то, что он не позволил представить доказательства, которые, как утверждала компания, были «пресечены оппонентами в течение многих лет».

«Столичная» — самая известная русская водка за рубежом. Этим она обязана своей многолетней истории и «мягкому и бархатистому» вкусу, как сказано на сайте «Союзплодоимпорта». Эту организацию специально создали для восстановления и защиты прав на советские алкогольные марки. Россия считает, что такие бренды должны были перейти ей по наследству, поэтому с начала нулевых «Союзплодоимпорт» и судится с Юрием Шефлером, владельцем SPI Group. Он выкупил права на «Столичную» и другие марки в 1997 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]