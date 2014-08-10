«Столичная» выиграла в одном из самых длительных в мире споров
Верховный суд Нидерландов постановил, что права на водочный бренд «Столичная» принадлежат России, а не владельцу SPI Group Юрию Шефлеру, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Коммерсант».
Это ключевая победа для Москвы в одном из самых длительных в мире споров по товарным знакам, передает Financial Times.
В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года. SPI также было предписано выплатить €145 тыс. в качестве расходов.
SPI заявила, что изучит «средства правовой защиты на уровне ЕС» и раскритиковала суд за то, что он не позволил представить доказательства, которые, как утверждала компания, были «пресечены оппонентами в течение многих лет».
«Столичная» — самая известная русская водка за рубежом. Этим она обязана своей многолетней истории и «мягкому и бархатистому» вкусу, как сказано на сайте «Союзплодоимпорта». Эту организацию специально создали для восстановления и защиты прав на советские алкогольные марки. Россия считает, что такие бренды должны были перейти ей по наследству, поэтому с начала нулевых «Союзплодоимпорт» и судится с Юрием Шефлером, владельцем SPI Group. Он выкупил права на «Столичную» и другие марки в 1997 году.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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