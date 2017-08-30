Женщина сумела забрать КамАЗ у бывшего мужа
В отделе судебных приставов по Надеждинскому району УФССП России по Приморскому краю находилось исполнительное производство об истребовании из владения местного жителя транспортного средства марки КамАЗ 5320, 1985 года выпуска, принадлежащего его бывшей супруге, сообщает "Вести: Приморье".
В ходе раздела имущества у женщины на праве собственности остался данный грузовой автомобиль, однако добровольно бывший муж отказывался ей его возвращать, ввиду чего гражданка К. предъявила исполнительный лист в отдел.
Установив местонахождение КамАЗа, работники службы прибыли по данному адресу, изъяли тягач и передали его взыскателю, отметили в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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