30 января не исключен снег в Приморье

В четверг, 30 января, днем над Приморьем будет смещаться малоактивный фронт, местами может пройти небольшой снег. Будет дуть сильный ветер.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в нижней тропосфере продолжится похолодание. Но ночью из-за облачности минимальные температуры существенно не изменятся. Днем немного похолодает, на большей территории значения максимальных температур ожидаются в переделах -2...-9 °С.

Во Владивостоке сегодня преимущественно без осадков. День более холодный, чем вчера, ветер станет сильнее. Максимальная температура воздуха не выше -5...-8 °С.

В ближайшие сутки во Владивостоке сохранится холодная ветреная погода. Температурный фон станет еще ниже на 1-3 градуса. Порывы ветра могут достигать 23-28 м/с. Осадков не ожидается.

В Амурском и Уссурийском заливах 29-30 января сохраняется угроза частичного взлома припайного льда с последующим выносом в открытую часть залива Петра Великого, выход на лед опасен.

В Японском море 29-30 января погоду будет формировать северная периферия циклона. Местами небольшие и умеренные осадки. С вечера 29 января ожидается сильное волнение (3-4 м), вечером 30 января в северной половине усиление до очень сильного (4-5 м). В северной части быстрое обледенение судов. Объявлено предупреждения на неблагоприятные погодные явления.

Отметим, в прошлом году во Владивостоке 30 января был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха в январе, который удерживался с 1949 года. В этот день 70 лет назад воздух прогрелся до +3 градусов, в 2019 году – до +5 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]