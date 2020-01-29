"Вести: Приморье": Очередной парковочный конфликт разгорается в дальневосточной столице

Очередной парковочный конфликт разгорается в дальневосточной столице. Местные жители выступают против стихийных стоянок у крупных торговых центров в черте города. Желая сэкономить на платной парковке, люди оставляют машины на тротуарах и обочинах, из-за этого создаются пробки, а местные жители каждый день рискуют проходя к собственным домам.

Жители Владивостока:

- Плохо, когда скорая и еще какие-то машины не могут проехать.

- Машины стоят на асфальте, на тротуарах. А мы идем по дороге. Это не правильно.

Администрация Владивостока решила жестко взяться за наболевшую проблему и установить сразу несколько запрещающих знаков. Где нельзя больше будет бесплатно «бросить» машину. Все подробности - в следующих выпусках программы «Вести: Приморье» на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]