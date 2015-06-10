Таможня усилила санитарный контроль в портах Приморья из-за коронавируса

Таможня и Роспотребнадзор усилили контроль за состоянием прибывающих в морские порты Приморья граждан из Юго-Восточной Ази, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

Контроль состояния судовых экипажей таможенники проводят совместно с представителями Роспотребнадзора, - сообщила в четверг пресс-служба Находкинской таможни. Сотрудники таможни соблюдают санитарно-противоэпидемический режим: в пунктах пропуска используют защитные маски, стерильные перчатки и антисептик.

С начала 2020 года из Китая в контролируемые таможней пункты пропуска прибыло 56 морских судов. Пассажиры на данных судах не перемещались.

В подчинении Находкинской таможни находится четыре таможенных поста, которые расположены в морских портах Восточный, Находка, Ольга и Пластун.

Как сообщалось, за истекшие стуки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода.

В Хубэе зарегистрировано 1 тыс. 32 случая заболевания и 37 случаев летального исхода. На Ухань приходится 356 вновь выявленных заболевших и 25 скончавшихся в результате болезни.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]