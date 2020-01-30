Инженерам и водителям муниципальных учреждений Уссурийска поднимут зарплату

Депутаты рассмотрят поправки в решение Думы, которое регламентирует систему оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных учреждений Уссурийского городского округа.

Администрация УГО направила в Думу предложение о внесении изменений в документ регламентирующий систему оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных учреждений Уссурийского городского округа, подведомственных администрации.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации УГО, новая оплата труда коснется двух муниципальных учреждений – это Административно-хозяйственное управление и Служба единого заказчика-застройщика.

На примере Службы единого заказчика-застройщика специалисты администрации пояснили, что у организации за последние годы значительно расширился перечень полномочий. Сотрудники службы СЕЗЗ активно задействованы в ремонте автомобильных дорог и автобусных остановок, восстановлении сетей ливневой канализации, обустройстве объектов для маломобильных групп населения, расчистке русел рек, ливневых стоков и других ремонтных работах.

Также в 2019 году специалисты службы выполнили проектные и предпроектные работы для пяти гидротехнических сооружений, семи мостов, трех детских садов, школы на 1100 мест, а также двух объектов газоснабжения.

Объемные планы у СЕЗЗ и на 2020 год. В Уссурийске на этот год запланированы большие работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, проектированию и реконструкции объектов ГТС, возведению дошкольного учреждения в микрорайоне «Радужный», реконструкции детского сада по ул. Промышленной,5-в и проектированию детского сада по ул. Выгонной.

По национальным проектам запланировано строительство школы на 1100 мест микрорайоне Междуречье и реконструкция Кугуковского водохранилища.

«Объемы работ существенно увеличились, поэтому очень нужны высококвалифицированные кадры. Для того, чтобы закрепить работников, предлагается увеличить средний повышающий коэффициент к окладу в размере 1,95 и 1,7 соответственно и стимулирующие выплаты с учетом профессиональных обязанностей, опыта, сложности и объема выполняемой работы от 0,5 до 4, – пояснили специалисты администрации. – Таким образом, коэффициент позволит не только поощрять лучших работников за качественно выполненную работу, но и наказывать людей, если они не справляются со своими обязанностями».

Отметим, завтра состоится внеочередное заседание Думы Уссурийского городского округа. Народные избранники рассмотрят несколько вопросов, среди которых также предложение об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемой при формировании специализированного жилищного фонда Приморского края, муниципального специализированного жилищного фонда Уссурийского городского округа на 2020 год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]