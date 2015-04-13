«Насобирали» на срок: трое из Хороля получат суровое наказание

В Хорольском районе завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, сообщает "Вести: Приморье".

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин и женщины. В зависимости от роли каждого они обвиняются в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также грабеже.

По версии следствия, в феврале 2019 года группа мужчин и женщина распивали спиртные напитки в доме на улице Калининская в селе Хороль. Во время застолья возникла ссора, в ходе которой двое мужчин и женщина избили палками и битой, а также руками и ногами своего 30-летнего знакомого. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался, отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, вечером того же дня 32-летняя и 31-летний обвиняемые пришли в дом к соседям и, применяя насилие к хозяйке жилища, потребовали передать им денежные средства в размере 10 тыс. рублей. Таких денег у пенсионерки не оказалось, и она отдала обвиняемым 5 тыс. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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