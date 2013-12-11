Мотоциклист врезался в дерево и погиб
Госавтоинспекция Приморского края сообщает о первом в этом году случае смертельного ДТП с участием мототранспорта, сообщает «Вести: Приморье».
Мотоавария произошла ночью в Партизанске, в районе дома №55 на улице Кожевенная.
Водитель мотоцикла не справился с управлением, съехал на обочину и наехал на дерево. В результате удара от полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Его пассажирка, 19-летняя девушка, госпитализирована.
Собственник мотоцикла пока не установлен, так как не зарегистрирован в ГАИ в установленном порядке. Оба участника ДТП были без защитных шлемов.
По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.