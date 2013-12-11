Мотоциклист врезался в дерево и погиб

Госавтоинспекция Приморского края сообщает о первом в этом году случае смертельного ДТП с участием мототранспорта, сообщает «Вести: Приморье».

Мотоавария произошла ночью в Партизанске, в районе дома №55 на улице Кожевенная.

Водитель мотоцикла не справился с управлением, съехал на обочину и наехал на дерево. В результате удара от полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Его пассажирка, 19-летняя девушка, госпитализирована.

Собственник мотоцикла пока не установлен, так как не зарегистрирован в ГАИ в установленном порядке. Оба участника ДТП были без защитных шлемов.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru