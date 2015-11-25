Еще два региона прирастут к «Дальневосточному гектару»

С 1 февраля по 1 августа 2020 года пройдет второй этап программы «Дальневосточный гектар», который распространяется на Бурятию и Забайкалье, сообщает «Вести: Приморье».

Согласно мероприятиям этой программы, земельные участки предлагается предоставлять гражданам страны, которые зарегистрированы во всех субъектах, входящих в Дальневосточный федеральный округ.

- Этот шаг является продолжением программы «Дальневосточный гектар» и призван активизировать её. Теперь, к тем, кто уже взял гектар в данных регионах могут присоединиться жители Дальнего Востока, в первую очередь родственники и знакомые тех, кто проживает в Бурятии и Забайкальском крае. Это может способствовать тому, что будет увеличена площадь земельных участков, взятых одной семьёй, что позволит реализовывать более крупные проекты. Соответственно, может увеличиться спрос на различные товары и услуги, что косвенно поспособствует некоторому общему улучшению экономической ситуации. Кроме того, данный шаг может активизировать трудовую миграцию: в вышеназванные регионы могут вернуться уроженцы этих мест, которые сегодня проживают на Дальнем Востоке. Можно ожидать оживления деловой активности в Бурятии и Забайкальском крае в связи с данным шагом, что благоприятно отразится на местных бюджетах, отметил «МК» аналитик Анатолий Вакуленко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]