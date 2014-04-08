Отмена актов вековой давности облегчит жизнь предпринимателям

В России вступили в силу постановления об отмене устаревших требований к бизнесу. Всего планируется отменить около 20 тысяч устаревших нормативных правовых актов СССР и РСФСР, сообщает «Вести: Приморье».

Постановления правительства РФ об отмене 5 тыс. устаревших правительственных актов СССР и РСФСР вступают в силу с 1 февраля. Отмена устаревших норм контроля и излишних требований к бизнесу - часть реформы контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторная гильотина", должна завершиться к 2021 году.

В аппарате правительства РФ сообщили, что еще одно постановление об отмене устаревших правительственных актов СССР, как ожидается, будет подписано в скором времени. В итоговый список попал 3621 акт, отмечает ТАССю

"В настоящее время Минюстом России прорабатывается блок ведомственных актов советского периода", - уточнил собеседник агентства.

Всего в рамках "регуляторной гильотины" планируется отменить около 20 тыс. устаревших нормативных правовых актов СССР и РСФСР, которые были приняты с 1917 года по 1991 год. Как поясняли ранее в Минюсте, эти правовые акты затрагивают сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и другие.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ пояснили, главной целью реформы контрольно-надзорной деятельности или так называемой "регуляторной гильотины" является "тотальная ревизия и отмена нормативных правовых актов", негативно влияющих на общий деловой климат и регуляторную среду. Результатом реформы должно стать снижение административных барьеров для предпринимателей.

При этом отмена устаревших актов не означает отсутствие контроля. Все обязательные требования к бизнесу будут пересмотрены и заново утверждены с учетом развития технологий и цифровизации, объяснил представитель Минэкономразвития.

Ведение бизнеса в России слишком зарегулировано и зарегламентировано, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова. Поэтому отмена устаревших актов может облегчить жизнь предпринимателям.

"Эффективная реализация механизма регуляторной гильотины благоприятно отразится на предпринимательской среде и будет способствовать значительному снижению административной нагрузки на субъекты предпринимательства, в том числе на малый и микробизнес", - сказал президент "Опоры России" Александр Калинин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]