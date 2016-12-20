Семья известного во Владивостоке человека попала в непростую ситуацию

Постоянный пользователь whatsapp vestiprim, известный в Приморье президент Федерации рыболовного спорта Приморья Александр Ермолаев обратился за помощью. Его семья оказалась заложниками ситуации, о которой сейчас говорят во всем мире, а именно - коронавирусе.

Невестке и внуку Александра Ермолаева грозит депортация в Китай, где бушует эпидемия коронавируса. Власти не хотят помочь, «открещиваются». Александр и его семья реально находятся в критической ситуации. Поскольку миграционная служба Ленинского района Владивостока отказалась помочь в выдаче российского гражданства его трехмесячному внуку и невестке, которые являются гражданами Гонкога. Без гражданства им грозит депортация в Китай, где сейчас из-за разгула коронавируса 3-месячному ребенку существует угроза жизни.

В настоящее время, Александр Ермолаев заявляет, что миграционные службы отказывают в помощи. Что посоветуете в этой ситуации?





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]