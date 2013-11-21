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Невестку и внука жителя Владивостока могут департировать в зону эпидемии коронавируса

Невестку и внука жителя Владивостока могут департировать в зону эпидемии коронавируса

Историю семьи известного жителя Владивостока, президента Федерации рыболовного спорта Приморья Александра Ермолаева, опубликованная  в интернет-ресурсах "Вести:Приморье", вызвала живой отклик наших подписчиков. 

Сын Александра Ермолаева, имеющий гражданство РФ, вместе с с женой и сыном, гражданами Гонконга, спасаясь от эпидемии коронавируса,  прилетели 27 января из Гонконга во Владивосток. В РФ родственники Ермолаева въехали в режиме безвизового обмена, который существует между нашей страной и Гонконгом. Срок законного пребывания в России заканчивается у них 10 февраля, после этого невестку и 3-месячного малыша могут депортировать в Гонконг. Александр Ермолаев попытался обратиться в миграционную службу Ленинского района Владивостока за помощью выдаче российского гражданства его трехмесячному внуку и невестке, но получил отказ.

Менее чем за сутки заметку прочитали более 35 тысяч пользователей, оставлено свыше 300 комментариев. Подавляющее число подписчиков сочувствуют Ермолаеву, который попал в непростую ситуацию, но есть и те наши сограждане, которые  заявляют, что "так им и надо, раз выбрали гражданство Гонконга, пусть туда и отправляются".

В настоящее время корреспондент "Вести:Приморье" Виктория Шандыбина разбирается во всех хитросплетениях этой истории. Ее репортаж смотрите в вечерних выпусках "Вести:Приморье" на телеканалах "Россия1", "Россия24", "Восток24".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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