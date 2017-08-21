В Приморье пьяный водитель угробил свою пассажирку

В межмуниципальный отдел МВД России «Партизанский» поступило сообщение о наезде на препятствие автомобиля "Субару Трезиа".

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, двигаясь со стороны Лазо в направлении села Южная Сергеевка, 37-летний мужчина не справился с управлением и въехал в дерево. В результате удара 40-летняя женщина-пассажир получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте ДТП. Помимо погибшей в салоне "Субару" были еще двое пассажиров. Установлено, что водитель управлял автомашиной, находясь в состоянии опьянения.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российском законодательством.

Всего за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено и отстранено от управления автотранспортом 68 водителей, находившихся за рулем транспортного средства с признаками опьянения: к административной ответственности привлечено 47 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 20 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. В одном случае установлена повторность нарушения, предполагающая уголовную ответственность.

Напомним, управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Свидетелей попыток управления транспортным средством в состоянии опьянения просят сообщать о данном факте сотрудникам полиции по следующим номерам телефонов:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г.Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,

г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г.Большой Камень.

Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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