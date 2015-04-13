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Прокуратура пресекла опасные экскурсии на воздушном транспорте в Приморье

Прокуратура пресекла опасные экскурсии на воздушном транспорте в Приморье

Источник фото: Бонкупон

Приморская транспортная прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет выявила ресурс, на котором неустановленными лицами предлагались платные услуги по осуществлению экскурсионных, прогулочных и демонстрационных полетов на воздушных судах.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ДВТП, установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Гранат» на принадлежащем ему воздушном судне - вертолете Robinson R44 - осуществляло перевозку граждан с взиманием денежных средств. При этом данная организация лицензии на перевозку пассажиров не имела, а страхование жизни и здоровья граждан не проводилось.

Между тем, несоблюдение перевозчиком требований лицензионного законодательства Российской Федерации создает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе аварий, которые могут повлечь повреждение самого воздушного судна, объектов инфраструктуры, а также представляет угрозу жизни и здоровью пассажиров.

В связи с этим, транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о запрете ООО «Гранат» осуществлять перевозки на вертолете до получения лицензии и заключения договора страхования гражданской ответственности перед пассажирами.

Артемовский городской суд Приморского края исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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