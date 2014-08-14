Первые компенсации за обустройство жилья для инвалидов выплачены в Приморье

С октября 2019 года в Приморском крае появилась возможность компенсировать расходы на обустройство жилья для комфортного проживания граждан с инвалидностью, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В декабре прошлого года жительница Лесозаводска инвалид I группы Ольга Филатова получила компенсацию за установку наружного подъемника. Ольга Юрьевна в конце 2018 года обратилась с такой просьбой к Олегу Кожемяко во время его визита в Лесозаводск.

По распоряжению губернатора в 2019 году бы принят соответствующий закон, согласно которому компенсировать расходы на адаптацию жилья для инвалидов можно было не дожидаясь следующего года. Чем и воспользовалась жительница Лесозаводска. И уже в декабре получила выплату в 200 тысяч рублей.

Отметим, что новый закон предусматривает и 50%-ное авансирование на приобретение специального оборудования. К примеру, житель Большого Камня в прошлом году получил аванс для приобретения универсального электрического подъемника для помещения. А в январе подал заявление на получение окончательного расчета.

Для лежачего инвалида I группы из Владивостока авансировали приобретение мобильного устройства для транспортировки его по квартире (в ванную, кухню). Окончательный расчет планируют сделать в феврале.

Кроме расходов на подъемники семьи инвалидов могут получить компенсацию за приобретение съемных пандусов, установку доводчиков, расширение проемов входных, внутриквартирных и балконных дверей. Размер выплаты – до 50 тысяч рублей.

Для инвалидов с нарушением слуха, проживающих в многоквартирных домах, предусмотрена компенсация до 20 тысяч рублей на приобретение и установку видеодомофона.

На эту меру социальной поддержки инвалидов в краевом бюджете 2020 года запланировали 40 миллионов рублей.

Министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая отмечает: сегодня достаточно позитивных изменений в поддержке граждан с ограниченными возможностями.

«Компенсации за обустройство жилья для маломобильных граждан, краевая выплата тем, кто ухаживает за инвалидами I группы на дому, работа над программой долговременного ухода за пожилыми, нуждающимися в посторонней помощи. Это и многое другое вписывается в цели, обозначенные региональным проектом «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Наша задача – создать достойные условия и максимально комфортный быт для таких людей», – подчеркивает глава ведомства.

Консультацию по дополнительным мерам соцподдержки инвалидов можно получить по единому телефону Центра социальной поддержки населения Приморского края. Номер «горячей линии»: 8-800-30-22-145.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]