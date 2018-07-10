Выплата в 400 тысяч: условия предоставления компенсации за приспособление жилья для нужд инвалидов изменились

Условия предоставления компенсации за приспособление жилья для нужд инвалидов существенно улучшены. В постановление об адаптации жилья к потребностям приморцев с ограниченными возможностями внесены изменения, которые касаются увеличения размера выплат и упрощения процедур их получения, сообщают «Вести:Приморье».

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, теперь семья инвалида может компенсировать не только приобретение и доставку стационарного подъемника, но и его установку, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Установка подъемника достаточно затратна. Суммы в 200 тысяч рублей, которая была предусмотрена ранее, недостаточно. Поэтому теперь размер однократной выплаты на эти цели увеличен вдвое», – уточняют в ведомстве.

Выплату в 400 тысяч рублей можно направить не только на стационарное оборудование. Возможно приобрести компактные современные лестницеходы, в том числе интегрированные с креслом-коляской. Компенсацию в 30 тысяч рублей инвалид-колясочник может оформить для приобретения и доставки съемного пандуса.

«Использование пандуса или лестницехода возможно в условиях тесных подъездов и узких лестничных маршей, где нет возможности установить подъемник. При этом не требуется согласие собственников на их использование», – комментируют специалисты.

Существенное изменение касается и срока ожидания компенсации. Если раньше на получение компенсации отводилось до трех месяцев, то теперь – не более 31 рабочего дня. Кроме того, заявителю не нужно предоставлять подлинники или копии документов, если заявление на компенсацию подано через Социальный портал Приморского края.

По словам министра Светланы Красицкой, еще одно важное новшество заключается в том, что размер авансирования компенсации увеличен с 50 до 70%.

«Мы призываем семьи, где проживают инвалиды, воспользоваться помощью краевого бюджета и снизить расходы на обеспечение доступности жилья. На эти цели мы предусмотрели 39 миллионов рублей», – информирует глава ведомства.

Напомним, возможность компенсировать расходы на обустройство жилья для комфортного проживания граждан с инвалидностью появилась в октябре 2019 года. Кроме выплат на приобретение подъемников и пандусов можно компенсировать расходы на установку доводчиков, расширение проемов входных, внутриквартирных и балконных дверей. Размер компенсации – до 50 тысяч рублей. Для инвалидов с нарушением слуха, проживающих в многоквартирных домах, предусмотрена компенсация до 20 тысяч рублей на приобретение и установку видеодомофона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]