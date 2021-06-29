Приморским инвалидам компенсируют расходы на покупку пандусов, подъемников и ступенькоходов

Почти 18 миллионов рублей направили на помощь маломобильным гражданам в Приморье. Жители края вправе компенсировать расходы на адаптацию жилья под нужды инвалидов, к примеру, при покупке пандуса или подъемника. Мерой поддержки воспользовались уже 57 человек, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в краевом министерстве труда и социальной политики, чаще всего приморцы компенсировали приобретение подъемников. На эти цели из краевого бюджета направили 17,2 миллиона рублей. Кроме того, средства пошли на расширение дверных проемов, покупку пандусов и доводчиков для дверей.

Специалисты также рассказали, расходы на какие нужды компенсируют сейчас за счет бюджета. Так, выплату размером 400 тысяч рублей можно получить при приобретении стационарных подъемников и ступенькоходов, в том числе интегрированных с креслом-коляской.

Ступенькоход – это мобильный лестничный подъемник, основным назначением которого является помощь людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также способствующий восстановлению после серьезных травм.

Компенсация за покупку и доставку съемных пандусов в подъезде может составить 30 тысяч рублей.

Компенсация до 50 тысяч рублей предоставляется на установку доводчиков, расширение проемов входных, внутриквартирных и балконных дверей, приобретение пандусов на пороги.

Для инвалидов с нарушением слуха, проживающих в многоквартирных домах, предусмотрена компенсация до 20 тысяч рублей на приобретение и установку видеодомофона.

Оформить компенсацию можно в течение 31 рабочего дня. Если заявление на компенсацию подано через Социальный портал Приморского края, заявителю не потребуется предоставлять подлинники или копии документов.

За помощью в подаче заявления на компенсацию, подборе оборудования можно также обратиться в информационно-ресурсный центр «Опора». Телефоны и адреса центра размещены на сайте Приморского центра социального обслуживания населения.

Напомним, новая мера социальной поддержки маломобильных приморцев появилась в конце 2019 года. В 2020-м выплатой смогли воспользоваться 65 человек. Из краевого бюджета на обозначенные цели направили 16,5 миллионов рублей.

«В текущем году мы предусмотрели на эти выплаты почти 40 миллионов рублей. Увеличение финансирования позволит оказать поддержку гораздо большему числу нуждающихся», – комментирует министр Светлана Красицкая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]