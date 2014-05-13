Получить компенсацию до 400 тысяч рублей смогут приморцы с инвалидностью

Условия предоставления компенсации за приспособление жилья для нужд инвалидов были существенно улучшены в Приморье, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. В августе четыре жителя края подали заявления по новым правилам.

Как пояснили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, вдвое увеличен размер компенсации за приобретение подъемников, сокращен срок ее предоставления и упрощена процедура подачи документов.

Так, ранее размер компенсации за покупку и доставку подъемника составлял 200 тысяч рублей, а на ее получение отводилось до трех месяцев.

Сейчас оформить компенсацию можно в течение 31 рабочего дня, а размер компенсации составляет до 400 тысяч рублей. Заявителю не нужно предоставлять подлинники или копии документов, если заявление на компенсацию подано через Социальный портал Приморского края.

Еще одно важное новшество заключается в том, что размер авансирования компенсации увеличен до 70%. Раньше после оформления договора авансирование на счет поставщика поступало в размере половины стоимости оборудования и сопутствующих работ, остальные 50% необходимо было внести самому инвалиду. Сейчас эта сумма сократилась до 30%.

«Если у инвалида нет возможности внести остальную часть выплаты, у нас действует партнерское соглашение с Почта Банком о предоставлении беспроцентной рассрочки, которую можно оформить при выборе необходимого оборудования. Заявитель не платит проценты, стоимость оборудования, доставки и установки для него не повышается – проценты платит поставщик», – уточняют специалисты информационно-ресурсного центра «Опора».

Выплату в 400 тысяч рублей можно направить не только на стационарное оборудование. Возможно приобрести компактные современные лестницеходы, в том числе интегрированные с креслом-коляской. Компенсацию в 30 тысяч рублей инвалид-колясочник может оформить для приобретения и доставки съемного пандуса. Также можно компенсировать расходы на установку доводчиков, расширение проемов входных, внутриквартирных и балконных дверей. Размер компенсации – до 50 тысяч рублей. Для инвалидов с нарушением слуха, проживающих в многоквартирных домах, предусмотрена компенсация до 20 тысяч рублей на приобретение и установку видеодомофона.

Обеспечение необходимых условий для самообслуживания гражданам, частично или полностью утратившим такую способность, – важный элемент комплексной системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Это предусмотрено проектом «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Подробную информацию о компенсации за адаптацию жилья для нужд инвалидов можно уточнить у специалистов информационно-ресурсного центра «Опора». Телефоны и адреса центра можно найти на сайте ПЦСОН.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]