Напился и сел за руль: наказание за погибшего перехода вынесет суд

Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина, сообщают "Вести: Приморье".

Прокуратура утвердила обвинение в отношении жителя Владивостока, который в состоянии алкогольного опьянения нарушил Правила дорожного движения и убил пешехода.

По версии следствия, 8 апреля 2019 года в вечернее время фигурант сел за руль своего автомобиля Subaru Forester. Двигаясь со стороны ул. Бородинской в районе д. 59/1 по ул. Русской в г. Владивостоке, виновник ДТП превысил скорость и при обнаружении автомобиля, выехавшего с второстепенной дороги, не сумел вовремя остановить свой автомобиль.

Применив неоправданный маневр, мужчина выехал на тротуар, где наехал на автобусную остановку, где в тот момент находились пешеходы. В результате обрушения автобусной остановки серьезные травмы получила женщина, которую госпитализировала бригада скорой помощи. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Медицинское освидетельствование показало наличие у виновника аварии состояние опьянения.

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд в г. Владивостока для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе Прокуратуры ПК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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