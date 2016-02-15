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Трое с монтировками «отжали» машину у жителя Фокино

Трое с монтировками «отжали» машину у жителя Фокино

Источник фото: sputnik.kg


Жители ЗАТО г. Фокино осуждены к длительному лишению свободы за совершение разбойного нападения, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру края.

В июне 2019 года Фокинским городским судом вынесен приговор в отношении местных жителей, которые осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере).

Как установлено в судебном заседании, в декабре 2017 года один из фигурантов, получив от своего знакомого информацию о намерении продать автомобиль и заведомо не желая его приобретать, договорился с двумя другими местными жителями о совершении нападения на двух потерпевших с целью завладения имуществом.

Для реализации задуманного злоумышленники взяли с собой монтировки, приехали на встречу с потерпевшими, где угрожая принесенными монтировками, потребовали передать им автомашину. Подавив таким образом волю потерпевших к сопротивлению, они завладели автомобилем стоимостью 436 тыс. рублей и скрылись на нем.

Учитывая тяжесть совершенного преступления, а также наличие рецидива преступлений, в зависимости от роли каждого суд назначил фигурантам дела наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет.

Не согласившись с постановленным приговором, осужденные обжаловали его в апелляционном порядке.

Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора, признал приговор суда первой инстанции по существу законным и обоснованным, снизив размер наказания одному из подсудимых. В остальной части судебный акт оставлен без изменения.

Приговор считается вступившим в законную силу.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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