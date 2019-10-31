Анонс на 7 февраля

18:30 – Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького , г. Владивосток, ул. Светланская, 49. Спектакль «Царь Эдип».

18:30 – Театр молодежиг. Владивосток, ул. Светланская, 15а. Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина».

19:00 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, ул. Светланская, 15. Гала-концерт звезд театра La Scala.

19:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, ул. Фастовская, 20. Опера «Аида».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]