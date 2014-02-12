Убил собственную мать-старушку и ее подругу: подозреваемый проживал в Анучинском районе

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти двух женщин 68 и 58 лет, матери и ее подруги. В совершении двух тяжких преступления задержан 35-летний местный житель, которого подозревают в данных злодеяниях.

По версии следствия, 5 февраля 2020 года на входе на приусадебную территорию дома на улице Королева в селе Гражданка Анучинского района обнаружено тело 68-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Кроме того, в доме, где проживал задержанный гражданин, обнаружено тело его 58-летней матери с признаками насильственной смерти. По заключению экспертов смерть женщин наступила в результате полученных травм.

Следователи предполагают, подозреваемый в ходе распития спиртных напитков из личных неприязненных отношений нанес множество ударов по голове и телу 68-летней знакомой своей матери. Спустя время завязалась бытовая ссора и с последней, во время ссоры и подозреваемый избил ее аналогичным способом.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения по стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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