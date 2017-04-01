Новости Происшествия
Сегодня, 10:26

В Приморье автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

В Приморье автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

Источник фото: Пресс-служба ОМВД России по Ханкайскому району

В 08.15, двигаясь по улице Трактовая в селе Камень-Рыболов, водитель автомашины TOYOTA PLATZ не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу, двигавшемуся по пешеходному переходу, и совершил наезд на него, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Ханкайскому району Приморского края. В результате автопроисшествия ребенок получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.

На момент дорожно-транспортного происшествия стаж водителя составил 11 лет. В этом году нарушитель уже привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Состояние опьянения у водителя не выявлено.

С начала 2020 года на территории Ханкайского района произошло 2 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Следует отметить, что двое из пострадавших являлись несовершеннолетними пешеходамии переходили проезжую часть дороги по нерегулируемым пешеходным переходам.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям сопровождать своих детей по маршруту «Дом-школа-дом». 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме