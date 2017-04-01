В Приморье автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе
В 08.15, двигаясь по улице Трактовая в селе Камень-Рыболов, водитель автомашины TOYOTA PLATZ не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу, двигавшемуся по пешеходному переходу, и совершил наезд на него, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Ханкайскому району Приморского края. В результате автопроисшествия ребенок получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.
На момент дорожно-транспортного происшествия стаж водителя составил 11 лет. В этом году нарушитель уже привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Состояние опьянения у водителя не выявлено.
С начала 2020 года на территории Ханкайского района произошло 2 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Следует отметить, что двое из пострадавших являлись несовершеннолетними пешеходамии переходили проезжую часть дороги по нерегулируемым пешеходным переходам.
Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям сопровождать своих детей по маршруту «Дом-школа-дом».
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