Из-за карантина в Южном Китае поставки овощей и фруктов в Приморье практически остановились

Южный Китай закрыл провинции на карантин – внутри страны практически прекратились перемещения. В том числе добраться до Приморья не могут машины с продовольствием, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Местные оптовики говорят, что в день через российско-китайскую границу проходит максимум две фуры, но виной тому не ограничительные меры со стороны России, а ситуация внутри Китая.

Границу России и Китая открыли в ночь с 3 на 4 февраля – на российскую территорию заехало 40 фур, груженых продовольствием. Этот товар заказывали приморские оптовики – покупатели расхватали его практически с колес. С того дня в Россию проходит от силы пара машин, оптовые базы по-прежнему пусты, а продавцы ожидают очередного повышения цен.

В пятницу, 7 февраля, на оптовой базе «Дружба» в Уссурийске многие лавки были закрыты, а у тех, что все-таки работают, на прилавках – огурцы и помидоры из Новосибирска, китайских – нет. Продавцы говорят, как только приезжает фура из КНР, ее сразу разбирают, а товар увозят по магазинам.

«В ночь, когда открыли границу, пропустили 40 машин, которые были в очереди, – рассказывает оптовый поставщик Александра. – В эту же ночь расхватали товар – все, что успело пройти. Сейчас в день проходят максимум две машины. Товара на «Дружбе» нет вообще. Мы созваниваемся с поставщиками из КНР – оказывается, что все южные территории в Китае закрыли — нельзя там ни въехать, ни выехать. И китайской продукции в ближайшее время вообще не планируется. Ситуация плачевная. В понедельник-вторник получили последнюю машину из Китая, а следующую заказать уже не можем, потому что просто нет товара. Теперь все нужно заказывать на севере Китая, а это удорожание практически в два раза. И там такого количества овощей и фруктов не выращивается. Завтра распродаем со своего склада последние китайские товары и не знаем, что делать дальше».

Закрытые на карантин южные провинции Китая вынуждают крупных поставщиков в Приморье обращаться к мелким, чтобы обеспечить нужное количество товара своим покупателям. Но и у маленьких компаний нет требуемых объемов. Только у одной «Дружбы», как говорят участники рынка, до вспышки коронавируса и мер по предотвращению его распространения, в день границу проходило 50-60 машин, а сейчас их осталось две на всех оптовиков.

«Наши поставщики в Китае говорят, что сами не могут найти товар внутри страны, его просто нет. Похоже, что магазины в Приморье через несколько дней снова опустеют. Есть проблемы и с приморскими овощами, причем не только с огурцами и помидорами. В прошлом году почти не было урожая – нет ни моркови, ни капусты. Мы сейчас уже заказываем товар из Сибири – получается очень дорого».

Напомним, граница России и Китая была закрыта с 28 января по 3 февраля. Но даже нескольких дней хватило для того, чтобы в магазинах резко подорожали овощи, как китайские, так и местные. С одной стороны, это породило волну шуток и мемов, а с другой - вызвало серьезные опасения. Вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил ФАС вести мониторинг цен на продукты на Дальнем Востоке, чтобы не допустить их необоснованного повышения. Но с учетом дефицита поставок и дороговизны российского производителя, остановить рост цен на овощи вряд ли удастся.

Из-за ограниченное предложения в магазинах, жители края стали чаще искать сельхозпродукцию в интернете. По статистике сайта объявлений FarPost.ru, с 1 февраля разделы со свежими овощами стали просматривать в пять раз больше приморцев. Особенно часто начали искать огурцы и помидоры, количество запросов по которым выросло в 18 и 10 раз, соответственно. С капустой и картофелем на полках магазинов проблем не было. Но и эти овощи в интернете начали искать чаще: количество запросов по капусте выросло в три раза, а по картофелю в два. Статистика поисковых запросов по моркови, перцу, кабачкам и баклажанам не изменилась — ими и раньше интересовались мало.

Что касается предложения, то в интернете оно сейчас столь же ограничено, как и на полках магазинов в период закрытия границ. Из помидоров можно найти только бакинские томаты из Азербайджана по цене от 570 до 700 рублей за килограмм, а также томаты черри из Египта по цене 230 рублей за 250 грамм (то есть 920 рублей в пересчете на килограмм).

Бакинские огурцы оказались дороже помидоров — их в интернете предлагают по 850 рублей за килограмм. Оптом продают огурцы из Узбекистана, но без указания цены.

С картофелем, морковью, капустой и другими овощами из «борщевого» набора проблем нет — на сайте объявлений десятки предложений от местных производителей и частных подворий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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