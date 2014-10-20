Жители БАМа требуют прекратить строительство двух многоэтажек в их микрорайоне

Около 50 человек собрались 8 февраля на площадке возле дома № 19 на Шошина, чтобы выразить свое негодование в отношении начатой стройки. Люди два месяца пристально изучали проект, нашли в нем ряд существенных ошибок и задали вопросы администрации Владивостока – там на них ответить не смогли. Представитель застройщика, который присутствовал на митинге, тоже дал не слишком развернутые ответы, зато много обижался.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, два часа жители Карбышева и Шошина стояли на морозе, пытаясь выразить свое отношение к начавшейся под окнами стройке. На земельном участке 25:28:040006:16121 ведется выемка грунта, даже во время митинга не перестают сновать груженые и пустые самосвалы, слышно, как работает гидромолот. Паспорт объекта изменился по сравнению с декабрем 2019 года. Только вот на нем все равно – в нарушение закона – изображено совсем не то, что будет построено.

Застройщик ООО «СЗ «Регион» – дочерняя компания ООО «Жилкапинвест» – построит там два 25-этажных дома блокированной застройки. Право аренды участка, ранее принадлежавшее ООО «Южный квартал», было продано с торгов из-за банкротства компании за 9 082 670 рублей в 2017 году. ООО «Регион» выступило единственным участником торгов, поэтому начальная стоимость лота не изменилась.

Жители микрорайона, среди которых есть профессиональные инженеры, в течение двух месяцев изучали проектную документацию и обнаружили массу ошибок. Все свои вопросы они изложили в письмах, отправленных в различные надзорные и ответственные ведомства, но ответа не получили. В частности, как озвучила одна из участниц митинга, на генеральном плане участка обозначены границы стройки, но она ведется с нарушением этих границ. Отсутствует баланс земляных масс – два дома будут держать несколько подпорных стен высотой от 6 до 8 метров. На въездах и выездах не соблюдены радиусы разворота. Кроме того, на самом участке есть три бомбоубежища – объекты ГО и ЧС, которые никак не включены в генплан. Росимущество после сообщения от жителей направило письмо в администрацию Владивостока с требованием установить к этим объектам публичный сервитут. На топосъемке отсутствуют зеленые насаждения и нет перечетной ведомости – администрация города это признала, но развела руками. Обозначены неукрепленные откосы, нет чертежа ливневой канализации. На момент прохождения экспертизы проекта ни одна ресурсоснабжающая организация еще не выдала техусловия для подключения дома. Тем не менее экспертиза получила положительное заключение, в котором содержится грубейшая, по словам митингующих, ошибка: он рассматривался на предмет соответствия нормативам только для общественных зданий, не для жилых.

«СЗ «Регион» собирается здесь строить два 25-этажных дома с трехэтажным стилобатом, – говорит Елена. – Около 600 квартир. Парковка будет вплотную подходить к бомбоубежищам. Здесь невозможно проехать нигде, дороги очень узкие, все запарковано. Еще 600 машин – и будет дорожный коллапс. У Шошина, 19в и Карбышева 22 и 22а нет своей придомовой территории. Когда-то для обслуживания этих домов были построены все требуемые объекты – детские площадки, дороги. Но потом несколько участков непонятным образом объединили в один. Его и передали застройщику. Были суды, но все без толку. То есть наши квадратные метры сейчас у застройщика в собственности, и он за счет нашей территории получил огромный участок, на котором может строить свои дома».

Непродуманная инфраструктура создаст коллапс – уверены жители. Они уже собрали подписи под общей жалобой на отсутствие парковочных мест, проблемы с озеленением, дефицит мест в школе и детском саду, возможное обрушение фасада домов, наличие внутри участка трех объектов ГО и ЧС. Город же отделывается общими формулировками, а некоторые вопросы и вовсе оставляет без ответов.

На митинг пришел и представитель управления градостроиельства и архитектуры. Денис Трифонов просто сообщил, что разрешение было выдано на законных основаниях, поскольку при наличии положительного заключения экспертизы не было иных оснований. А проверять саму экспертизу не входит в полномочия города. Стройка же ведется под надзором профильной региональной инспекции.

Сотрудник УГА предложил жителям «инициировать проверку по данному разрешению». Или пойти в суд.

Затем выступил представитель застройщика, который все время обижался на реплики жителей и вел себя довольно высокомерно.

«Я все внимательно выслушал, – сказал представитель ООО «СЗ «Регион» Александр Фокин. – Я понимаю ваш праведный гнев и возмущение. Но процентов на 90 все, что здесь было сказано в адрес администрации, застройщика и качества проекта, не соответствует действительности. Я ни в коем случае не хочу превращать нашу встречу в базар. Так что давайте без оскорблений и более корректно. Если в генплане города какой-то земельный участок предполагается под застройку, то администрация города разрешает здесь строить. Участок был приобретен с торгов. Разрешение на строительство выдается тоже не с первого раза – у нас доходило до десяти заявлений из-за доработок проекта».

Затем, как оказалось, полтора часа жители обсуждали «не тот» проект – правильный сейчас проходит корректировку и ожидает нового заключения экспертизы. Оно должно быть в феврале. А те чертежи, о которых говорят жители, неправильные. Все будет построено качественно – за свои слова представитель компании с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и с нулевым числом сотрудников отвечает.

С вопросом о сумме, заплаченной за участок, Александр посоветовал обратиться в прокуратуру – «там вам все расскажут». Но, чтобы показать добрую волю и готовность к диалогу, предложил местным жителям собрать инициативную группу, с кем можно «нормально разговаривать, несмотря на оскорбления». И пообещал в более подходящей обстановке, с линейкой и лупой, изучить совместно новую документацию.

По объектам ГО и ЧС у застройщика есть договоренность. МЧС, в ведении которого находятся бомбоубежища, на сервитут не претендует. Объекты давно выведены из статуса режимных и сдаются в аренду. Застройщик предлагает их облагородить, подвести дороги и инфраструктуру, в том числе и ливневую канализацию, которая, конечно, будет, несмотря на отсутствие ее в нынешних неактуальных чертежах.

Слова представителя застройщика тонули в криках «вранье!», «все куплено!», «все получено за взятки!» и других, менее цензурных.

Жители Шошина и Карбышева сдаваться не намерены. Они готовы писать письма и дальше, обращаться в надзорные органы и выходить в суд с тем, чтобы строительство было прекращено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]