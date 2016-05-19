Оборотни в погонах из наркоконтроля предстанут перед судом





В краевой столице перед судом предстанут бывшие оперативники, обвиняемые в мошенничестве, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру края.

Прокурором Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению двух бывших оперуполномоченных управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием служебного положение, а также в покушении на хищение чужого имущества).

По версии следствия, преступления совершены в октябре 2018 года, когда фигуранты с целью хищения денежных средств путем обмана сообщили потерпевшему не соответствующую действительности информацию о наличии оперативных сведений о его причастности к незаконному обороту наркотических средств.

За ненаправление ложных оперативных сведений в органы расследования они предложили заплатить 100 тыс. рублей, и такую же сумму за предоставление квалифицированного адвоката по аналогичному делу, уже находящемуся в производстве следователя. Мужчина согласился и передал требуемую сумму.

Далее они инсценировали задержание другого лица в связи с подозрением в совершении преступления, связанного с незаконным хранением наркотических средств. Действуя аналогичным образом, предложили за денежное вознаграждение в сумме 300 тыс. рублей освободить его от уголовного преследования.

Получив часть средств в сумме 255 тыс. рублей, они обратили их в свою пользу. Однако довести свой преступный умысел не смогли по независящим от них причинам.

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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