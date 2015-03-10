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Вчера, 20:16

Двухлетний ребенок стал невольным свидетелем происходящего в наркопритоне

Двухлетний ребенок стал невольным свидетелем происходящего в наркопритоне

Источник фото: whyy.org


За организацию притона для потребления наркотиков перед судом предстанут мать и дочь, — передают «Вести: Приморье» по данным краевой прокуратуры.

Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении матери и ее дочери, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с января по май 2019 года женщины предоставляли занимаемое ими жилое помещение (квартиру в доме по ул. по ул. Спиридонова в г. Владивостоке) наркозависимым лицам для употребления наркотических средств. Они также обеспечивали указанных лиц медицинским шприцами и иными предметами, необходимыми для употребления наркотиков, получая за это вознаграждение в виде продуктов питания.

В квартире в это время проживала малолетняя дочь (2017 г.р.) одной из фигуранток.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Необходимо отметить, что бабушка ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, за что была осуждена к условной мере наказания.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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