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Хозяин популярного места «любителей» острых ощущений предстанет перед судом  

Хозяин популярного места «любителей» острых ощущений предстанет перед судом  

Источник фото: pixabay.com

За организацию притона для потребления наркотиков перед судом предстанет житель города Находки, сообщают «Вести:Приморье».

Прокуратурой г. Находки утвержден обвинительный акт в отношении местного жителя, который обвиняется в  содержании притона и систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств.

В ходе предварительного расследования установлено, что фигурант является потребителем наркотических средств и систематически испытывал потребность в их приеме.

Не имея постоянного источника дохода и, желая получить бесплатный доступ к наркотику, он в своей квартире содержал притон, который посещали его знакомые. В этих целях мужчина создавал условия для беспрепятственного приготовления наркотических средств, обеспечивал воспрепятствование входа посторонних лиц во время потребления веществ, в результате чего сам получал возможность употреблять наркотические средства.

В ходе оперативно-розыскного мероприятия в квартире у фигуранта обнаружены и изъяты предметы со следами наркотического средства.

В настоящее время уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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