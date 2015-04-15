«Любимчик» камер скоростного режима отправится за решетку на 5 суток





Пять суток административного ареста получил водитель, уклоняющийся от уплаты штрафов за нарушение ПДД, — сообщают «Вести: Приморье» по информации МВД.

Сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Надеждинскому району на 724 км автодороги А-370 Хабаровск – Владивосток был остановлен автомобиль Субару Форестер под управлением 38-летнего мужчины.

При проверке водителя по базам административных правонарушений установлено, что он имеет несколько десятков неоплаченных административных штрафов за нарушение скоростного режима, зафиксированных камерами. Стоит отметить, что все нарушения были совершены за несколько дней в пределах одной недели. Срок добровольной оплаты штрафов на момент проверки уже истек.

Мировой судья Советского судебного района г. Владивостока постановил назначить неплательщику наказание в виде административного ареста сроком на пять суток. Из суда мужчину сразу доставили к месту отбывания ареста в спецприемник отдела МВД России по г. Артему.

Госавтоинспекция напоминает об административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ»: нарушителю грозит наказание в двукратном размере неоплаченного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей либо административный арест сроком до 15 суток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru