Новости Общество Происшествия
Вчера, 19:27

«Любимчик» камер скоростного режима отправится за решетку на 5 суток

«Любимчик» камер скоростного режима отправится за решетку на 5 суток

Источник фото: primechaniya.ru


Пять суток административного ареста получил водитель, уклоняющийся от уплаты штрафов за нарушение ПДД, — сообщают «Вести: Приморье» по информации МВД.

Сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Надеждинскому району на 724 км автодороги А-370 Хабаровск – Владивосток был остановлен автомобиль Субару Форестер под управлением 38-летнего мужчины.

При проверке водителя по базам административных правонарушений установлено, что он имеет несколько десятков неоплаченных административных штрафов за нарушение скоростного режима, зафиксированных камерами. Стоит отметить, что все нарушения были совершены за несколько дней в пределах одной недели. Срок добровольной оплаты штрафов на момент проверки уже истек.

Мировой судья Советского судебного района г. Владивостока постановил назначить неплательщику наказание в виде административного ареста сроком на пять суток. Из суда мужчину сразу доставили к месту отбывания ареста в спецприемник отдела МВД России по г. Артему.

Госавтоинспекция напоминает об административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ»: нарушителю грозит наказание в двукратном размере неоплаченного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей либо административный арест сроком до 15 суток.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме