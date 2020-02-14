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Вчера, 21:26

Во Владивостоке сняли ролик «Всем, кто был молод в 90х, посвящается»

Во Владивостоке сняли ролик «Всем, кто был молод в 90х, посвящается»

В преддверии 14 февраля - Дня всех влюбленных в паблике одной из компании, специализирующихся на доставки авто из Японии, опубликован видеоролик: «Всем, кто был молод в 90-е посвящается».

Ролик рассказывает о жизни города в 90-е годы прошлого столетия. Авторы попытались воссоздать аутентичную атмосферу того времени – «черностоечный Марк», сумка «Коралита», мастерка «Адидас», шапка-формовка, барсетка и другие атрибуты «лихих» времен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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