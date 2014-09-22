Спор за правду закончился трагедией в поселке Раздольное

10 апреля 2020 года в квартире дома по улице Ленинская в поселке Раздольное Надеждинского района обнаружено тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам убийства, сообщают «Вести:Приморье» .

По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний мужчина.

По версии следствия, 10 апреля компания молодых людей распивала спиртные напитки, между двумя из присутствующих возник спор по поводу нечестного поведения во время борьбы. В ходе спора подозреваемый нанес два удара по голове своему оппоненту. От полученной травмы потерпевший скончался, отметили в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжатся, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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