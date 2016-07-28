«Судовладельцам сейчас выгодно»: Краболовные суда построят в Находке

Договор о строительстве шести краболовов подписали Находкинский судоремонтный завод и компания «Антей Север» в среду, 15 апреля, в Правительстве Приморского края. Современные суда будут построены в рамках инвестиционных квот в течение пяти лет, сообщают «Вести:Приморье».

Директор АО «Находкинский судоремонтный завод» Николай Болгар отметил, что всего на верфи будет построено восемь современных и экономичных судов. В ближайшее время будет подписан договор на строительство еще двух краболовов с компанией «ТРК», отметили в правительстве края.

«Краболовы подходят под программу инвестиционных квот, поэтому судовладельцам сейчас выгодно строить их у нас. При строительстве судов на дальневосточных верфях государство компенсирует им часть затрат», – сказал Николай Болгар.

По его словам, краболовы будут построены в течение пяти лет. На верфи уже началась резка металла, сварка полотнищ, все закладные секции планируется завершить в мае.

Министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин подчеркнул, что судоремонтные заводы – основа экономики и входят в перечень системообразующих предприятий региона.

«В условиях нынешнего экономического спада важно получить гарантию по рабочим местам. Это второй заказ по краболовам, реализуемый на территории Приморского края. Мы будем расширять географию судостроительных заводов, участвующих в реализации данного соглашения», – добавил министр.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]