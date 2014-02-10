"Бумер" 20-ых: бойцы СОБРа без приглашения «пришли в гости» к участникам банды (видео)

На трассе Хабаровск - Находка, при поддержке бойцов СОБРа задержана банда, промышлявшая разбоем, грабежом и кражами, сообщают «Вести:Приморье».

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На базе подозреваемых найдена спецтехника, включая бульдозер и тяжёлый грузовик, несколько микрогрузовиков, стадо овец и коз, стройматериалы и металлолом. По версии следствия, организованная преступная группа состояла из шести человек в возрасте от 25 до 57 лет, первые налёты шайка совершила в Хабаровском крае в декабре 2019 года.

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- Сообщники подъезжали к заранее оговоренному месту хищения на автомобиле, погружали имущество потерпевших, которое впоследствии сдавали в пункты приема вторичного сырья, - комментирует представитель УМВД Хабаровского края.

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- То, что не получалось реализовать сразу, складировали для дальнейшей продажи на территории частного дома одного из участников группы в селе Ракитное.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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