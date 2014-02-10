Новости Общество Происшествия
Сегодня, 17:10

"Бумер" 20-ых: бойцы СОБРа без приглашения «пришли в гости» к участникам банды (видео)

"Бумер" 20-ых: бойцы СОБРа без приглашения «пришли в гости» к участникам банды (видео)

Источник фото: скрин видео

На трассе Хабаровск - Находка, при поддержке бойцов СОБРа задержана банда, промышлявшая разбоем, грабежом и кражами, сообщают «Вести:Приморье».

На базе подозреваемых найдена спецтехника, включая бульдозер и тяжёлый грузовик, несколько микрогрузовиков, стадо овец и коз, стройматериалы и металлолом. По версии следствия, организованная преступная группа состояла из шести человек в возрасте от 25 до 57 лет, первые налёты шайка совершила в Хабаровском крае в декабре 2019 года.

- Сообщники подъезжали к заранее оговоренному месту хищения на автомобиле, погружали имущество потерпевших, которое впоследствии сдавали в пункты приема вторичного сырья, - комментирует представитель УМВД Хабаровского края.

- То, что не получалось реализовать сразу, складировали для дальнейшей продажи на территории частного дома одного из участников группы в селе Ракитное.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме