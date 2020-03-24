Прогноз на «вторую волну» COVID-19 назвал академик РАН

Специалисты начали проводить тест на антитела к новому коронавирусу, который позволит не только понять, как в популяции вырабатывается иммунитет к инфекции, но и определить потенциальных доноров плазмы для заражённых пациентов, сообщают «Вести:Приморье».

О том, как работает эта система, о процедуре переливания крови от переболевших к больным и о прогнозе на «вторую волну» COVID-19 по стране «Парламентской газете» рассказал заведующий кафедрой иммунологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН и руководитель направления «Иммунобиология и биомедицина» Научно-технологического университета «Сириус», академик РАН Сергей Недоспасов.

- Сергей Артурович, от чего зависит, как человек болеет коронавирусом — бессимптомно или с симптомами?

- Почему — науке, строго говоря, неизвестно. В нас есть другие коронавирусы. Возможно, бессимптомные больные имеют какой-то иммунитет.

- Почему Минздрав предложил 13 апреля всех, у кого диагностировано ОРВИ, считать коронавирусными больными?

- Думаю, что решение Минздрава основано на невозможности быстро и надёжно протестировать население, при этом они боятся пропустить реальные случаи. Это решение учёными воспринято неоднозначно, но врачи, которые находятся на переднем крае борьбы с инфекцией, когда им чего-то не хватает, могут принимать решения по обстоятельствам.

- Насколько вирус влияет на организм человека? Зависит ли это от того, как протекала болезнь?

- Это очень сложный и обширный вопрос. Если кратко — вирусная инфекция в нижних дыхательных путях приводит к патологическим процессам, которые могут привести даже к гибели.

- Как формируется коллективный иммунитет?

- Считается, что когда у большинства населения есть иммунный ответ (в данном случае — нейтрализующие вирус антитела), то вирус перестаёт распространяться. Поэтому через этот «коллективный эффект» будет защищён даже тот человек, у которого нет иммунитета — слишком мала вероятность встретиться с вирусом.

- Насколько вероятна и сильна может быть вторая волна эпидемии коронавируса?

- Если нет профилактической вакцины, то вторая волна возможна. Но, вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба. Когда это может произойти — остаётся только гадать: тут и особенности вируса, и особенности жизни данной популяции, и особенности системы здравоохранения.

- В Институте скорой помощи имени Склифосовского и городской больнице №52 в Москве провели первые процедуры переливания крови больным новой коронавирусной инфекцией от пациентов, которые уже вылечились от COVID-19. В чём принцип этого способа лечения? Насколько широко эта процедура применялась ранее для лечения инфекционных болезней в мире?

- Это — классический метод, называемый серотерапией, и за него дали первую Нобелевскую премию Эмилю фон Берингу в 1901 году. В сыворотке (или плазме) крови, то есть в самой крови переболевших, находятся защитные антитела. Если их механически перенести другому, то возможен как профилактический, так и терапевтический эффект — разумеется, если болезнь ещё не зашла слишком далеко. Так лечили, например, дифтерию, столбняк, энцефалит.

- Сколько человек может спасти один донор?

- Одна доза может защитить небольшое число людей. Чтобы защитить один миллион человек, понадобятся десятки, если не сотни тысяч доноров. Практически это организовать не представляется возможным, хотя в малых масштабах это и работает. И надо помнить про другие инфекции, которые можно перенести при такой процедуре.

- Сейчас тест-системы на антитела к коронавирусу в России начали использовать для проверки медиков, чтобы понять, кто из них переболел и у кого из них есть иммунитет к заболеванию. Надо ли тестировать всех граждан? Или только переболевших ОРВИ и гриппом?

- Эти тест-системы более сложные и капризные, чем ПЦР-тесты. Если пока есть нарекания даже к ПЦР-тестированию, то отладка и наработка хороших антительных тестов займёт месяцы. И такая система не будет дешёвой. Конечно, поголовное тестирование помогло бы составить полную картину эпидемии, но даже тестирование каких-то больших групп, например медицинских работников, выздоровевших, пациентов с подозрением на коронавирус, будет огромным шагом вперёд.

- Каков механизм работы тест-систем на антитела к коронавирусу?

- В лаборатории искусственно производят вирусный белок оболочки вириона. Закрепляют его на носителе, добавляют сыворотку крови испытуемого. Если в сыворотке есть антитела, то они «прилипнут» к белку, а он сам уже прилеплен к поверхности. Если тщательно отмыть, а потом «покрасить» веществом, которое будет связываться с антителами, то можно по окрашиванию количественно определить, сколько таких антител у пациента. Если их нет, то ответ будет «ноль». Повторяю, система капризная, требует отработки и контролей, но сама по себе технология вполне стандартная.

- Тест на антитела нужен в том числе для того, чтобы выяснить, выработался ли в стране коллективный иммунитет. А как учёные определят — выработался он или нет? И в какие сроки этот иммунитет вырабатывается?

- Антительный тест не позволяет определить, являются ли антитела нейтрализующими вирус, то есть защитными. Может такое быть, что они связывают вирус, но всё равно не мешают ему проникнуть в клетку. Поэтому на каком-то этапе должен быть поставлен тест с самим коронавирусом. Для этого им заражают чувствительную культуру клеток и следят, как добавление сыворотки, скажем, от переболевшего, влияет на заражаемость клеток. Этот тест требует специальных условий и мер предосторожности, так как это — живой высокоинфекционный вирус. Именно поэтому при массовой эпидемии все сыворотки проверить не реально. Но если после проверки двадцати пяти сывороток окажется, что в двадцати точно есть нейтрализующие антитела, а еще в четырёх — есть, но их мало, то для целей практической медицины можно будет считать, что к этому вирусу защитные антитела образуются с высокой вероятностью, и далее просто ориентироваться на результаты антительного теста.

При классической вирусной инфекции антитела образуются примерно через неделю-две. Сколько они в нас будут жить — вопрос экспериментальный, так как на это может повлиять множество факторов. Если это будут годы, то на это время человек и будет защищён от повторного заражения. Отмечу, что при успешном вакцинировании хорошей вакциной антитела могут быть образованы на десятилетия и даже на всю оставшуюся жизнь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]