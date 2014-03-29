«Ситуация очень стремная»: коронавирус убивает секс-индустрию

Секс-индустрия по всему миру терпит убытки. Коронавирус изменил жизнь жриц любви, которые ощутили падение доходов. Секс-работницы боятся выезжать на вызов, боясь подхватить инфекцию, сообщают «Вести:Приморье».

Власти Японии предложили работницам секс-индустрии финансовую помощь в связи с пандемией коронавируса. Чтобы получить выплаты, девушки должны доказать падение доходов, а это сложно, поскольку по закону оказывать интимные услуги в стране запрещено. Похожие ситуации складываются и в других странах мира. О том, как жрицы любви пострадали из-за коронавируса — в материале «Газеты.Ru»

В Японии власти предложили финансовую поддержку работницам секс-индустрии, которые сильно пострадали из-за ограничительных мер по коронавирусу. Об этом сообщает CNN.

Правительство выделило пакет стимулирующих мер в размере 108 трлн японских иен (около $989 млрд) для пострадавшего от экономического кризиса в результате пандемии населения. Секс-работники тоже имеют право подать заявку на получение помощи, однако для этого им придется соблюдать определенные условия, которые обозначит правительство. При этом сами жрицы любви смотрят на это скептически.

«Правительство не обозначило достаточно четко, что о помощи может попросить каждый. Здесь очень много людей, которые могут умереть от голода без работы», — заявила собеседница CNN Мика.

Она добавила, что ее коллеги относятся к этим условиям с недоверием, поскольку официально в Японии проституция запрещена. Более того, многие девушки не могут получить выплаты — им нужно доказать потерю дохода, однако многие получают «серую зарплату».

Из-за распространения коронавирусной инфекции и введения карантинных мер японские проститутки лишены единственного источника дохода. Они не могут найти другую работу, поскольку никто не нанимает сотрудников в разгар экономического кризиса, передает CNN.

С похожей ситуацией столкнулись и тысячи секс-работниц в Германии. Как передавало агентство Reuters, девушки пожаловались на закрытие публичных домов и проблемы с возвращением домой из-за ситуации с коронавирусом.

Из-за закрытия заведений, оказывающих секс-услуги, работницы индустрии остались без жилья. Большая часть из них, около 80%, родом из других стран — Румынии, Болгарии, Украины и Польши. Из-за закрытия границ девушки не могут попасть на родину. «Коронавирус обернулся катастрофой. Я не могу заработать деньги с середины марта, мне даже спать негде», — рассказала одна из девушек агентству.

При этом местные правозащитники пояснили, что проститутки могут обратиться за поддержкой к государству, однако они должны работать официально. Из-за нехватки средств, многие жрицы любви вышли на улицу.

Тем временем в Нидерландах проститутки запустили проект для помощи коллегам, которые пострадали из-за закрытия увеселительных заведений в связи с распространением коронавируса.

Для пресечения распространения инфекции власти Нидерландов 15 марта решили закрыть все заведения, предоставляющие секс-услуги в квартале Красных фонарей. Это решение отрицательно отразилось на доходах работниц секс-индустрии, передавало Reuters.

В итоге, чтобы пережить кризис, нидерландские проститутки организовали краудфандинговый проект: его цель — финансовая поддержка коллег. К вечеру 16 марта организаторам удалось собрать €4400 (около 356 тыс. рублей), они будут распределены между нуждающимися секс-работницами.

Представительница Объединения работников секс-индустрии Нидерландов пояснила, что ее коллеги оказались наиболее уязвимы в сложившейся ситуации, так как не имеют гарантированного дохода и не могут взять оплачиваемый больничный. И это несмотря на то, что проституция в стране легализована, и представительницы индустрии должны платить налоги наравне с остальными гражданами.

В России, несмотря на то, что проституция запрещена и преследуется по закону, общее падение спроса на интим услуги из-за карантина по COVID-19 также зафиксировано.

«У меня есть постоянные клиенты, в принципе брать «в темную» — это не совсем моя история. Но сейчас ситуация очень стремная. Все, кто у меня был, либо уехали куда-то пересиживать карантин в своих особняках, либо ушли в глубокую изоляцию. Вот и приходится работать по звонку.

Так трудно сказать, реально, по ощущениям, из 10 человек теперь только двое-трое заказывают выезд, конечно и торг при этом бессовестный. Все очень боятся заразиться, я и сама боюсь, а что делать», — поделилась ранее с «Газетой.Ru» разместившая свою анкету на одном из сайтов интимных услуг Жасмин из Москвы.

Как рассказала директор ассоциации секс-работников России «Серебряная роза» Ирина Маслова, на данный момент идут огромные сокращения тех, кто работает постоянно или вернулись на малую родину из других городов. Она добавила, что многие проститутки работают в сфере интим-услуг, потому что у них есть на иждивении родственники.

По оценкам Ассоциации «Серебряной розы», всего в России насчитывается около 3 млн людей, занятых непосредственно в предоставлении интим-услуг. Самое большое предложение в Москве — около 150 тыс. человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]