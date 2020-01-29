Министр здравоохранения назвал примерные сроки спада заболеваемости коронавирусом

К лету ситуация с коронавирусом COVID-19 начнет спадать, надеется министр российского здравоохранения Михаил Мурашко, сообщают «Вести:Приморье».

Далее все будет зависеть от методов лечения, которые появятся в руках медиков, заявил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".

Борьба с коронавирусом в России, по мнению министра здравоохранения, идет по полувоенному сценарию.

"Почему? – задал риторический вопрос Михаил Мурашко. — Потому что просто мы столкнулись (с ситуацией) на ранних этапах, когда запросили материалы от субъектов и получили достаточно идеалистическую картину".

Когда же пришлось разбираться в деталях, то Москва дополнительно выделила дотации регионам, чтобы помочь довести ситуацию до должного уровня. За последние два месяца специальное обучение по противодействию коронавирусной инфекции прошли 1 миллион 200 тысяч врачей и сотрудников среднего медицинского персонала. Подготовлено большое количество видеокурсов и вебинаров, к проведению которых подключились все российские медицинские вузы. Михаил Мурашко подчеркнул, что столкнуться с коронавирусной инфекцией может врач любой специальности — и кардиолог, и невролог, и онколог. Поэтому все методических рекомендациях Минздрава должны быть доведены до каждого специалиста во всех регионах.

Министр здравоохранения России подчеркнул, что организационно важные элементы деятельности каждого специалиста – это своевременно заподозрить коронавирус, изолировать пациента, поставить ему точный диагноз, а затем перевести в нужное отделение.

"Первую контрольную точку" на 3 апреля все российские регионы прошли, отметил Мурашко.

Сегодня в России также используется технология переброски персонала из одного региона в другой для оказания помощи коллегам, продолжил Михаил Мурашко.

Министр отметил, что медработники всегда готовы протянуть руку взаимопомощи друг другу, с уважением относятся к коллегам. Кроме того, взаимоотношения среди медицинских работников стали в последнее время более теплыми.

Напомним, на 20 апреля в России, по официальным данным, выявлено более 47 тысяч случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Из них прибавка за последние сутки поставлено 4 тысячи 268 таких диагнозов. Для 405 пациентов заболевание стало фатальным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]