Ситуация все еще напряженная: Мурашко заявил о числе пациентов с COVID-19 в больницах

Мурашко заявил, что число пациентов с COVID-19 в больницах снизилось вдвое. При этом в 30 регионах ситуация, несмотря на позитивные тенденции, все еще остается напряженной, добавил глава Минздрава, сообщают «Вести:Приморье».

Количество пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в медучреждениях, за три месяца сократилось в два раза. На сегодняшний день терапию в стационарах получают 90 тыс. человек. На аппаратах ИВЛ находятся более 2,5 тыс., уточнил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В целом в стране ситуация имеет позитивную динамику. Количество пациентов в медицинских организациях сократилось за последние три месяца фактически в два раза. Но 90 тыс. пациентов получают терапию в стационарах Российской Федерации. Чуть более 2,5 тыс. находятся в реанимациях на искусственной вентиляции легких", - сказал он в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Мурашко также уточнил, что в 30 регионах ситуация все еще остается напряженной.

"В первую очередь мне хотелось бы отметить, это те регионы, где вахтовые рабочие присутствуют - северные в основном <...>, и как раз основная задача работодателей - обезопасить эти рабочие поселки", - подчеркнул министр.

Достоверных данных о повторном заражении коронавирусом в России в настоящее время нет. В мире зафиксирован один такой случай, сообщил глава Минздрава.

"Достоверно подтвержденный случай за рубежом один, рассматривается еще несколько случаев. В России пока достоверно подтвержденных случаев повторного заражения мы не фиксируем", - сказал он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]