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«Одна койка на тысячу приезжающих»: министр здравоохранения заявил о ситуации с COVID на курортах

«Одна койка на тысячу приезжающих»: министр здравоохранения заявил о ситуации с COVID на курортах

Ситуация с коронавирусом на Черноморском побережье России стабильная. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1», сообщают «Вести:Приморье».

«Мы видим, что ситуация стабильная, но находясь в отпуске, это не значит, что полностью забыть про все ограничения и предупреждения», — отметил Мурашко.

Для курортных регионов были изданы рекомендации по рассчитанному потоку приезжающих туристов: одна койка на тысячу приезжающих человек. По информации Мурашко, сейчас наполняемость коек не превышает 30-40%, пояснил министр здравоохранения.

Напомним, ранее мы сообщали "Прямые авиарейсы связали Владивосток с Сочи и Крымом".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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