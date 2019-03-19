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Стаю белух встретили приморские рыбаки возле поселка Волчанец

Стаю белух встретили приморские рыбаки возле поселка Волчанец

Трех довольно упитанных белух встретили приморские рыбаки у поселка Волчанец. Видео выложили в соцсеть. 

По словам рыбаков, млекопитающие плавают буквально в 20 метрах от берега, там, где впадает в море река Литовка. 

Судя по видео, белухи не боятся людей, подплывают к ним на близкое расстояние. 

В последнее время приморцы стали довольно часто встречать белух у побережья Приморья. Специалисты предполагают, что это млекопитающие, выпущенные последней партией из "китовой тюрьмы", которая находилась в бухте Средняя. 

 

Видео - nakhodka_tv

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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