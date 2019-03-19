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Стаю белух встретили приморские рыбаки возле поселка Волчанец
Трех довольно упитанных белух встретили приморские рыбаки у поселка Волчанец. Видео выложили в соцсеть.
По словам рыбаков, млекопитающие плавают буквально в 20 метрах от берега, там, где впадает в море река Литовка.
Судя по видео, белухи не боятся людей, подплывают к ним на близкое расстояние.
В последнее время приморцы стали довольно часто встречать белух у побережья Приморья. Специалисты предполагают, что это млекопитающие, выпущенные последней партией из "китовой тюрьмы", которая находилась в бухте Средняя.
Видео - nakhodka_tv
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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