Стаю белух встретили приморские рыбаки возле поселка Волчанец

Трех довольно упитанных белух встретили приморские рыбаки у поселка Волчанец. Видео выложили в соцсеть.

По словам рыбаков, млекопитающие плавают буквально в 20 метрах от берега, там, где впадает в море река Литовка.

Судя по видео, белухи не боятся людей, подплывают к ним на близкое расстояние.

В последнее время приморцы стали довольно часто встречать белух у побережья Приморья. Специалисты предполагают, что это млекопитающие, выпущенные последней партией из "китовой тюрьмы", которая находилась в бухте Средняя.

Видео - nakhodka_tv

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]