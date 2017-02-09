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Приморцы встретили белуху на реке Партизанская

Приморцы встретили белуху на реке Партизанская

После ликвидации китовой тюрьмы в Приморье все чаще стали встречать белух в самых необычных местах. Последняя встреча с млекопитающим произошла на реке Партизанская (местные ее по-старинке называют Сучан). Эта река находится на юге края. Она берет свое начало на южных склонах Сихотэ-Алиня и впадает в залив Находка. 

Приморцы сняли видео, на котором белуха плывет по Партизанской, и выложили в Сеть. Приблизившись к железнодорожному мосту, который проходит над рекой, белуха, проявляя осторожность, уходит на глубину. 

"Сейчас видимо рыба пошла косяками, вот и пришла кормиться. Ничего особенного. Белух видели и на Морвокзале в Находке, и в Волченцах", - рассуждает пользователь соцсети.

 



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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