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В Приморье продлили отопительный сезон

В Приморье продлили отопительный сезон

Для комфорта граждан, находящихся сейчас на самоизоляции, правительство Приморского края рекомендовало главам муниципальных образований не спешить с окончанием отопительного сезона. Главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго» Сергей Попов подтвердил, что как минимум в течение двух-трех недель тепло продолжит поступать в дома приморцев, - сообщает "Вести: Приморье".

«Наше предприятие обслуживает 32 муниципальных образования. Как правило, завершение отопительного сезона наступает при достижении среднесуточной температуры +8 градусов по Цельсию в течение пяти суток. В предыдущие годы мы начинали останавливать котельные со второй половины апреля, но в этом сезоне видим, что стоит отнестись к этому вопросу внимательнее, ведь люди находятся на самоизоляции и комфортнее её переживать в тепле», - рассказал главный инженер Примтеплоэнерго.

Он подчеркнул, что в настоящий момент все 567 котельных предприятия работают в штатном режиме, обеспечивая теплом жителей Приморья.  
Напомним, что условием для завершения отопительного сезона является издание соответствующих постановлений главами муниципальных образований после установления на обозначенной территории в течение пяти дней среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов по Цельсию. Для сравнения, в 2019 году к 23 апреля отопительный сезон завершили 11 котельных предприятия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 1

  1. Наталья Борисовна Рябова от 23.04.2020 16:39
    У многих кончились деньги даже на питание, а им еще предстоит оплачивать "уличное отопление", т. к батареи жарят, а на улице плюс и приходится открывать окна. Почему-то нет золотой середины, слегка поддерживать, а не греть на полную катушку. Видимо это кому-то выгодно?.

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