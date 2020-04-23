В Приморье продлили отопительный сезон

Для комфорта граждан, находящихся сейчас на самоизоляции, правительство Приморского края рекомендовало главам муниципальных образований не спешить с окончанием отопительного сезона. Главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго» Сергей Попов подтвердил, что как минимум в течение двух-трех недель тепло продолжит поступать в дома приморцев, - сообщает "Вести: Приморье".

«Наше предприятие обслуживает 32 муниципальных образования. Как правило, завершение отопительного сезона наступает при достижении среднесуточной температуры +8 градусов по Цельсию в течение пяти суток. В предыдущие годы мы начинали останавливать котельные со второй половины апреля, но в этом сезоне видим, что стоит отнестись к этому вопросу внимательнее, ведь люди находятся на самоизоляции и комфортнее её переживать в тепле», - рассказал главный инженер Примтеплоэнерго.

Он подчеркнул, что в настоящий момент все 567 котельных предприятия работают в штатном режиме, обеспечивая теплом жителей Приморья.

Напомним, что условием для завершения отопительного сезона является издание соответствующих постановлений главами муниципальных образований после установления на обозначенной территории в течение пяти дней среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов по Цельсию. Для сравнения, в 2019 году к 23 апреля отопительный сезон завершили 11 котельных предприятия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]