Генпрокуратура подключилась к проверке в Тысячекоечной больнице Владивостока

В связи размещением в средствах массовой информации сведений о массовом заражении Сovid-19 в КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2», Генеральной прокуратурой Российской Федерации контролируются ход и результаты проводимой прокуратурой Приморского края проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятия должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер, в том числе по обеспечению средствами защиты медицинского персонала и больных.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

Напомним, во Владивостокской клинической больнице №2, так называемой тысячекоечной, 22 апреля COVID-19 подтвердился у 42 человек, 17 из них — медработники. (Подробности - здесь) В настоящее время два отделения больницы - инфекционное и урологическое - находятся на карантине.

По последним данным, в Приморье лабораторно подтверждены 185 случаев заражения коронавирусом, на лечении находятся 160 человек: 23 пациента выписаны, два случая закончились летальным исходом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru